Man zwaargewond na val op spoor Amsterdam Centraal

Een man is vannacht zwaargewond geraakt nadat hij op het spoor was gevallen op Amsterdam Centraal. De politie gaat uit van een ongeluk.

Het ongeluk gebeurde rond 01.00 uur. Volgens de politie viel de 35-jarige man uit Algerije om onduidelijke redenen op het spoor waar een trein stilstond. Toen de trein begon te rijden werd hij geraakt.

Hulpdiensten rukten vervolgens massaal uit naar het station. De man werd in eerste instantie op het spoor geholpen, daarna is hij zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, schrijven AT5 en NH Nieuws. Volgens een woordvoerder van de politie is de man buiten levensgevaar.

De politie heeft nog onderzoek gedaan maar dat is inmiddels afgerond. Het lijkt niet te gaan om een misdrijf. Ook zijn er geen aanwijzingen om te vermoeden dat het om een suïcidepoging gaat, zegt de politie.