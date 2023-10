Trucker doodgestoken op parkeerplaats Hazeldonk

De politie doet onderzoek naar de dood van een man gisteravond op een parkeerplaats in Hazeldonk, bij Breda. Volgens de politie is het slachtoffer, een vrachtwagenchauffeur uit Oost-Europa, neergestoken. Er is nog niemand aangehouden.

De politie kreeg gisteravond rond 19.30 uur een melding binnen dat iemand buiten bewustzijn op de parkeerplaats bij een tankstation lag, dat aan de weg in de richting van Antwerpen naar Breda ligt.

Agenten vonden de man op de parkeerplaats. "Reanimatie mocht echter niet meer baten. De man bleek te zijn overleden", meldt de politie. De omgeving werd afgezet, waarna de politie met meerdere specialistische teams onderzoek deed. Zo bevroeg de politie alle vrachtwagenchauffeurs op de parkeerplaats. Ook chauffeurs die in de cabine lag te slapen, werden gewekt, schrijft Omroep Brabant. De politie sprak daarnaast met automobilisten die de parkeerplaats verlieten.

Verdere details over het slachtoffer worden nog niet vrijgegeven omdat de nabestaanden nog geïnformeerd moeten worden, meldt de politie. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. De politie laat weten dat er op dit moment ook nog geen verdachte in beeld is.