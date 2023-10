Groep ambtenaren verwijt EU dubbele standaard in oorlog tussen Israël en Hamas

Honderden ambtenaren van de Europese Unie verwijten de EU dubbele standaarden te hanteren met betrekking tot de oorlog tussen Israël en Gaza. In een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie die in handen is van de NOS trekken ze een vergelijking met de Oekraïne-oorlog. De Unie veroordeelt Rusland sinds het begin van de oorlog ondubbelzinnig terwijl het beleid richting Israël veel te voorzichtig is, schrijven ze. Met het huidige beleid loopt de EU het risico "haar geloofwaardigheid te verliezen", aldus de EU-ambtenaren. Ook de speciaal VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden en mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn kritisch. Andere experts wijzen erop dat het vergelijken van de twee oorlogen en de partijen die erin meedoen niet zinvol is. De Europese ambtenaren schrijven Commissievoorzitter Ursula von der Leyen "bedroefd" te zijn over het "duidelijk blijken van dubbele standaarden, waarbij de blokkade (water en brandstof) van Rusland tegen het Oekraïense volk als een terreurdaad wordt beschouwd, terwijl dezelfde daad van Israël tegen het volk van Gaza volledig wordt genegeerd". De brief werd volgens website Euractiv door meer dan 850 ambtenaren ondertekend. Bij de Europese Commissie werken ongeveer 30.000 ambtenaren.

Ook in Nederland kwam vrijdag een brief naar buiten van ambtenaren aan de regering. De brieven zijn opvallend, omdat het ongebruikelijk is dat ambtenaren vanuit hun functie in het openbaar hun mening geven.

Een hoge EU-diplomaat wijst erop dat de oorlogen niet met elkaar te vergelijken zijn, omdat Rusland "een agressie-oorlog voert tegen Oekraïne en Israël is aangevallen door terroristen. We hebben grote zorgen over wat er in Gaza gebeurt, en dat uiten we ook heel expliciet". De diplomaat vindt dat er "goed geluisterd" moet worden naar de kritiek dat de EU-reactie in het geval van Israël een andere is dan die met betrekking tot Rusland maar zegt nadrukkelijk "niet elk verwijt terecht" te vinden. 'Appels met peren vergelijken' Ook Peter Malcontent, Midden-Oostendeskundige van de Universiteit Utrecht, vindt het vergelijken van de uitspraken van EU-vertegenwoordigers over oorlogen in Oekraïne en Israël niet zinvol. "Juist van Europese ambtenaren met kennis van internationale politiek mag je verwachten dat ze niet met versimpelde vergelijkingen komen." Malcontent noemt het "appels met peren vergelijken", omdat de context zo anders is. "In Oekraïne kan je duidelijk zeggen: Het is Rusland dat binnengevallen is, dat gaat in tegen alle afspraken. Daar moet je Rusland voor veroordelen. In Israël en Gaza is het veel complexer. "

Anders zouden mensen kunnen denken dat de Europese instituties de bescherming van Palestijnse kinderen, vrouwen en mannen minder belangrijk vindt dan die van Oekraïners. Francesca Albanese, VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden