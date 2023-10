Twee Iraanse journalisten veroordeeld tot gevangenisstraffen

Een Iraanse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd aan twee vrouwelijke journalisten die vorig jaar verslag deden van de dood van Mahsa Amini. Niloufar Hamedi kreeg een gevangenisstraf van zeven jaar opgelegd, Elahe Mohammadi een gevangenisstraf van zes jaar. Dat meldt de Iraanse nieuwswebsite Mizan.

Het gaat om een voorlopige uitspraak waartegen twintig dagen in beroep kan worden gegaan. Hamedi bracht het nieuws over de dood van Masha Amini. Deze Iraanse werd vorig jaar door de zedenpolitie met veel geweld opgepakt, omdat ze haar hoofddoek volgens de agenten te los droeg. Ze overleed nadat ze een aantal dagen in coma had gelegen. Mohammadi deed verslag van de begrafenis van Amini.

De twee journalisten hebben volgens de Iraanse rechtbank samengewerkt met de "vijandelijke Amerikaanse regering". Ook werden ze beschuldigd van "samenzwering tegen tegen de nationale veiligheid" en "propaganda tegen het systeem", aldus Mizan.

Invloedrijke mensen

Hamedi werkte voor de hervormingsgezinde krant Shargh. Mohammadi was journalist bij het dagblad Ham-Mihan. Zij werden allebei in september 2022 gearresteerd door de Iraanse veiligheidstroepen en zitten sindsdien vast.

De twee journalisten werden door Time Magazine uitgeroepen tot een van de honderd meest invloedrijke mensen ter wereld in 2023. Ook kenden de Verenigde Naties hun in mei van dit jaar de Wereldpersvrijheidsprijs 2023 toe. Die kregen ze "voor hun inzet voor waarheid en verantwoordelijkheid".

De dood van Amini leidde vorig jaar tot maandenlange massale protesten die door het regime gewelddadig de kop werden ingedrukt. Iraniërs eisten vrijheid en het vertrek van het regime. De protestgolf werd breed gesteund en verspreidde zich ook snel over de rest van de wereld. Online verschenen video's van vrouwen die uit solidariteit een stuk haar afknipten. Hoofddoeken belandden op brandstapels.