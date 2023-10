Na beroerde seizoensstart is McLaren opgeveerd: 'Voelt als een bevrijding'

"Ik weet dat we er niet goed uitzien, maar schijn bedriegt. Onze MCL60 is veel beter dan de WK-stand suggereert. Geef ons een paar maanden, we zullen terugslaan." Miami, begin mei. Zak Brown heeft wind tegen. De teambaas van McLaren weet dat de race in Florida een kansloze missie wordt. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri klagen over een listige, langzame en lastig te besturen auto. De pikorde in de Formule 1 lijkt dan al bepaald. Terwijl Red Bull Racing overal wint zijn Ferrari, Mercedes en Aston Martin de overige roulerende podiumklanten. McLaren ploetert.

Foto: 41be1d57-2cfc-3801-a062-563e8576d96d - ProShots

Het iconische team dat al sinds 1966 in de F1 acteert en zoveel titels veroverde is een achterhoedeteam geworden. "Onze opponenten heten Williams, Alfa Romeo, Haas en Alpha Tauri", zegt Brown. Desondanks oogt de 51-jarige Amerikaan opgewekt. "We weten wat er in de pijplijn zit. Het komt goed." Niemand in de paddock hecht aanvankelijk veel waarde aan Browns peptalk. Acht raceweekends lang is er frustratie en malaise, maar in Oostenrijk, begin juli, komt de ommekeer. Een grote update op de auto van Norris blijkt te werken. Een weekend later krijgt Piastri hem ook. Opeens bij Verstappen in de buurt De McLarens zijn op Silverstone pijlsnel in de kwalificatie en duiken op zondagmiddag met Max Verstappen de eerste bocht in. Norris en Piastri kunnen de Nederlandse heerser zowaar een paar ronden bijbenen, maar Verstappen verslaan is nog een brug te ver. Het is duidelijk: McLaren heeft een reuzensprong gemaakt. "Ze hebben onze RB19 heel goed gekopieerd", sneert een lid van Verstappens crew. "We hebben tijdwinst gevonden in de windtunnel. De updates doen wat we hoopten", reageert de McLaren-leiding.

Foto: 6e44993c-05d9-395d-ae3d-55657a9cc4b2 - ProShots

De statistieken zeggen alles. Slechts 29 punten scoort McLaren in de eerste negen GP's. En daarna? 190 punten in acht raceweekends. McLaren kan zich opeens meten met Ferrari en Mercedes. Een revelatie. Hamvraag is waar de snelheid van de McLarens vandaan komt. "We hebben onze zwakke plekken minder zwak gemaakt", zegt Piastri cryptisch. Brown wijst op een samenspel van factoren. "We hadden tijd nodig om de MCL60 te doorgronden: waarom vrat de auto de banden op? Waarom werkte het ene wel en het andere niet? Iedereen raakte steeds beter op elkaar ingespeeld. Denk aan pitstops en de racestrategie. Een succesweekend geeft vertrouwen, energie en motivatie. Dan gaat het balletje rollen." Meer punten dan Red Bull Het sneeuwt een tikje onder door de dominantie van Verstappen, maar zelfs de almachtige Bulls hebben soms het nakijken. Drie races op rij scoort McLaren beter. Al komt dat vooral door de vormcrisis van Sergio Pérez.

Foto: ef4b91a6-9ceb-3b21-b8db-2a54c6f04edd - NOS

In de WK-stand voor constructeurs is McLaren nog een middenmoter, maar het gat naar Aston Martin is bijna gedicht. Op het Circuit of the Americas in Austin (Texas) kan de oranje brigade van Brown Aston Martin passeren. Het volgende doelwit: Ferrari. Hoewel Brown daar nog niet aan wil denken. "Het kan, maar we hebben een klein wonder nodig. Derde worden is slagroom op de taart. En we komen steeds dichterbij."

Het was lang afzien, maar we hebben enorme stappen gezet. Dit voelt als een bevrijding. Lando Norris

De eerste speldenprik is al uitgedeeld. De sprintrace in Qatar, waarin Max Verstappen zijn titel prolongeerde, werd immers gewonnen door Oscar Piastri. Een dag later stonden beide McLaren-coureurs op het ereschavot. "Podiumplekken worden gewoner. Het went snel, maar maakt ook hongerig. De eerste is de bijzonderste, maar nu willen we er meer", zegt de 22-jarige Australiër. "Vooral op snelle circuits met vloeiende bochten is de auto nu erg goed", voegt Norris toe. "Het was lang afzien, maar we hebben enorme stappen gezet. Dit voelt als een bevrijding. Het is geweldig dat we nu zoveel punten binnenhalen."

Foto: 4759b83f-4e32-3840-a133-3e343dbf22ee - AFP

"We doen nu met twee auto's voorin mee en kunnen elkaar helpen. Dat is niet bij elk team het geval", verwijst Norris subtiel naar het falen van rivaal Aston Martin. Tweevoudig kampioen Fernando Alonso heeft weinig aan zijn stalgenoot: Lance Stroll pakte sinds de zomerstop nog geen enkel WK-punt. Het contrast is enorm. Toen Aston Martin aan het begin van het seizoen overrompelend uit de startblokken schoot met een podiumreeks van Alonso, was McLaren nergens. De rollen zijn nu omgedraaid.

Verstappen: 'Ze komen steeds dichterbij' Drievoudig wereldkampioen Verstappen is onder de indruk van de opmars van McLaren. "Ontzettend knap hoe ze zich hebben hersteld. Echt een team waar we rekening mee moeten gaan houden. Ze komen steeds dichterbij. In de races zijn we denk ik nog wat sterker, maar het is duidelijk: ze komen eraan.

Zak Brown geeft zijn coureurs de credits. "We hebben hen lang met een auto opgezadeld waar ze niet mee konden presteren. Nu ziet iedereen weer hoe goed ze zijn. Lando en Oscar zijn smaakmakers." Eigen kweek Norris (23) hoort in Browns optiek bij de beste F1-coureurs. "Lando is bij ons begonnen als supertalent, maar rijdt hier in Texas zijn honderdste grand prix. Hij is overal snel, maakt ongelooflijk weinig fouten en heeft zich bewezen." Met het aantrekken van Piastri heeft Brown in de roos geschoten. "Oscar is niet alleen extreem snel, maar hij heeft ook veel technische bagage en is opmerkelijk kalm en volwassen." "Jonge F1-coureurs willen vaak meteen op vrijdag de training winnen en belanden dan in de vangrail. Hem overkomt dat niet. Dat zegt veel. Oscar is een droomrookie. Hij zal alleen maar sterker worden. Een toekomstig kampioen. Geen twijfel mogelijk."