Korfballers halen opnieuw fors uit op WK en bereiken tweede ronde

Het Nederlands korfbalteam heeft op het WK in Taiwan ook het tweede groepsduel eenvoudig gewonnen. Na een eerdere ruime zege op Brazilië (40-7) walste Oranje ook over Slowakije heen: 39-9.

Nederland had bij de rust al een 20-4-voorsprong. Femke Faber werd topscorer met zeven doelpunten.

"Ik kijk daar zelf niet zozeer naar, maar het is wel lekker", zei Faber na afloop. "Het betekent dat ik er goed in zit en dat ik van waarde ben voor het team. Dus ik hoop dat ik dit vast kan houden en ook in de komende wedstrijd belangrijk kan zijn."

Nederland was al geplaatst voor de volgende ronde. In die tweede groepsfase treft de tienvoudig wereldkampioen Tsjechië en Catalonië. Het resultaat tegen Slowakije neemt Oranje mee.