Belgische minister van Binnenlandse Zaken blijft aan na aanslag Brussel

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Verlinden stapt niet op naar aanleiding van de aanslag in Brussel afgelopen maandagavond waarbij twee Zweden werden gedood. Dat werd gisteravond duidelijk tijdens een persconferentie. Het ontslag van Verlinden hing in de lucht nadat minister Van Quickenborne van Justitie vrijdag was opgestapt naar aanleiding van de terreuraanslag.

Voorafgaand aan de aanslag in Brussel was volgens Van Quickenborne een "grove en onaanvaardbare fout" gemaakt. Tunesië vroeg vorig jaar om de uitlevering van de 45-jarige Tunesische man die de aanslag pleegde. Dat uitleveringsverzoek kwam in september vorig jaar bij het parket in Brussel terecht, maar bleef daar liggen. "Het is een fout met dramatische gevolgen", zei Van Quickenborne vrijdag.

Verlinden erkende gisteravond dat ze verantwoordelijk is voor de veiligheid in België. Maar ze heeft niet het idee dat zij dat doel in de weg staat. Ook benadrukte ze dat de politie de procedures heeft gevolgd.

'Lessen trekken'

Bij de aanslag in het centrum van Brussel werden maandag twee Zweden doodgeschoten. Een derde raakte zwaargewond, maar is buiten levensgevaar. De slachtoffers waren voetbalfans die de EK-kwalificatiewedstrijd van België tegen Zweden wilden bijwonen.

De schutter was na de aanslag spoorloos. In Schaarbeek, een stadsdeel van Brussel, werd de dader een dag later neergeschoten. Dat gebeurde in een café. De man werd nog gereanimeerd, maar overleed aan zijn verwondingen.

De Belgische regering wil "lessen trekken" uit de terreuraanslag. Premier De Croo kwam daarom gisteravond met een aantal concrete maatregelen die moeten helpen om de problemen bij het parket in Brussel op te lossen. Ook moet de communicatie tussen politie en justitie vlotter verlopen.

De federale gerechtelijke politie Brussel wordt uitgebreid met 50 mensen en de spoorwegpolitie in Brussel met 25 mensen. Ook wordt de leiding van het parket in Brussel versterkt. Dat parket krijgt er bovendien vijf magistraten bij. Een andere maatregel is het opzetten van een database van alle personen die het bevel hebben gekregen om het land te verlaten.