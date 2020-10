Negatief geteste Trump hervat campagne in Florida

Bij de toespraak op een vliegveld in de buurt van Orlando waren enkele duizenden mensen aanwezig. Trump noch de meeste aanwezigen droegen een mondkapje, de meeste toeschouwers hielden onderling geen afstand. Trump zei tegen het publiek dat hij zich "heel erg krachtig" voelde, nu hij van het virus af is. "Ze zeggen nu dat ik immuun ben. Ik heb zin om het publiek in te lopen, ik wil jullie allemaal kussen."

Pakweg een week na zijn ontslag uit het ziekenhuis is de Amerikaanse president Trump weer begonnen aan zijn herverkiezingscampagne. In de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) hield hij een toespraak op een verkiezingsbijeenkomst in Florida. Dat was voor het eerst sinds hij besmet werd met covid-19.

Trumps lijfarts Sean Conley zei maandagavond tegen Amerikaanse media dat de president meerdere dagen op rij negatief getest was op het coronavirus, en dus ook niet meer besmettelijk was.

Anthony Fauci, de belangrijkste adviseur van de Amerikaanse regering op het gebied van corona, zei maandag op CNN dat verkiezingsbijeenkomsten zoals die in Florida onverstandig zijn. In het zuiden van de VS stijgen de besmettingscijfers al een tijd, zei hij tegen tv-zender CNN. "Dit is vragen om problemen." Fauci zei ook dat immuniteit zoals Trump die beweert te hebben, geen gegeven is: herbesmetting is mogelijk, na enkele weken of maanden.

De president won in Florida bij de verkiezingen in 2016 met een verschil van 1,2 procent, maar hij staat in de peilingen nu ongeveer 4 procent achter op zijn Democratische rivaal Joe Biden. Ook in veel andere zogeheten swing states doet Trump het niet goed in de peilingen. Deze week brengt Trump daarom campagnebezoeken aan North Carolina, Pennsylvania en Iowa.