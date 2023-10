Zorgen om FC Utrecht: 'Niet meer identiteit van vroeger: liever been dan bal'

FC Utrecht-Ajax. Dé wedstrijd van het jaar in de Domstad. Nog nooit waren beide ploegen zo uit vorm. Alsof ze elkaar overtoepen wie de grootste problemen heeft. Ajax staat in brand, FC Utrecht bungelt onderaan. "Als je een timmerman een hamer geeft zonder goed hout, kan hij ook geen huis bouwen." De tegeltjeswijsheden vliegen door de telefoon. Veelal gevolgd door een schaterlach, vertelt met een Utrechtse tongval. Het leven lacht de 65-jarige Ton du Chatinier toe. Het doet pijn De oud-speler en voormalig trainer van Utrecht is tegenwoordig samen met zijn vrouw uitbater van een chateau in Zuid-Frankrijk. In vergelijking met het trainerschap een zorgeloos bestaan. Toch windt hij zich zo nu en dan nog op. Vooral over FC Utrecht, zijn club. "Ik heb daar 24 jaar rondgelopen, het is een stukkie van mijn leven. Als je ze dan zo ziet afglijden, doet dat wel pijn", zegt Du Chatinier.

FC Utrecht staat laatste. In acht duels werd er al zeven keer verloren. Trainer Michael Silberbauer moest eruit, Ron Jans kwam. Na een korte opleving van drie punten, werd er ook onder Jans verloren. Van NEC, Almere City en FC Volendam, clubs met financieel veel minder mogelijkheden dan Utrecht. Du Chatinier richt zijn kritiek op het transferbeleid van technisch directeur Jordy Zuidam. "Hier in Frankrijk is het jachtseizoen geopend. Die Fransen schieten naar alles wat beweegt. Dan zit er altijd wel een haasje bij. Zo werkt Utrecht ook, als je snapt wat ik bedoel." De voormalig verdediger, die heel zijn loopbaan uitkwam voor Utrecht, is niet bepaald overtuigd van de selectie. "Die Fransman Mobido Sagnan schiet alle kraaien uit de lichtmasten als -ie onder druk komt te staan." Van Seumeren ziet Zuidam als zoon Ook Erik van der Meer, als speler goed voor tien jaar FC Utrecht, vindt dat Zuidam steken heeft laten vallen na het vertrek van topscorer Tasos Douvikas. "Hij had doelpunten moeten kopen. Dat is nu het grootste probleem", stelt Van der Meer.

Hoewel de kritiek van buitenaf steeds heviger wordt, denkt de huidig analist van RTV Utrecht niet dat Zuidam moet vrezen voor zijn baan. Grootaandeelhouder Frans van Seumeren heeft onlangs gezegd dat hij Zuidam als een zoon beschouwt. Geen handige uitspraak, meent Van der Meer. "Als de baas zoiets roept, ben ik benieuwd naar de cultuur op de werkvloer. Het zou kunnen zijn dat anderen Zuidam dan geen tegengas durven te geven, uit angst voor hun baan." De echo van de uitspraak "Ik heb Frans heel hoog zitten", zegt Du Chatinier, die jarenlang onder hem werkte. "Als die man er niet was geweest, had FC Utrecht misschien niet meer bestaan. Maar hij is een supporter en supporters handelen uit emotie."

De inmiddels beruchte uitspraak van Van Seumeren, gedaan tijdens het vijftigjarig jubileum van de club in 2020, waar hij liet weten met Utrecht de top-3 te willen aanvallen, is daar een voorbeeld van. "De echo van die uitspraak klinkt nog wel", stelt Robbie Alflen, in het verleden als speler en als trainer actief in zijn geboortestad. "Het verwachtingspatroon ligt gewoon te hoog. Dat zit ook een beetje in de Utrechter." "Als een club als NEC even onderaan staat, lijkt er daar niets aan de hand. Bij Utrecht is het extreem wat er dan op je afkomt. Voor een subtopper is de druk enorm. Er zijn veel spelers die daar last van hebben."

"Het is en blijft een heel moeilijke club", vindt Du Chatinier. "Ik hoorde Zuidam eens zeggen dat ze de Max Verstappen van de eredivisie wilden zijn. Nou, op dit moment zijn we nog geen AlphaTauri. Ga gewoon lekker voetballen, joh..." Utrechtse identiteit Tegen Ajax kan Stadion Galgenwaard ouderwets kolken, maar dan moet het publiek wel gevoed worden. Daar maakt Van der Meer zich zorgen om.

"Utrecht is van oudsher liever been dan bal. Werkvoetbal. Ik vind dat Utrecht die identiteit aan het verliezen is met de spelers die er lopen." "Het publiek wil voetballers zien die alles geven. Daar lijkt het soms niet op", concludeert hij. "Als je hier niet kan vechten, wordt het lastig in Utrecht. Dat was in mijn tijd al. Sommige spelers zag ik met de week minder worden." Bekijk hieronder in de carrousel interviews met Mark van der Maarel en trainer Ron Jans in aanloop naar Utrecht-Ajax:

"Ajax-thuis kan de ommekeer worden", zegt Alflen. "Maar juist nu Ajax zo slecht is, zal het publiek ook wel meer van Utrecht verwachten."

Het maakt hoe dan ook veel los: de komst van Ajax naar Utrecht. Dat was zo, dat is zo en dat zal altijd zo blijven. Dat weet ook Du Chatinier. "Ik heb het daar weleens met Frank de Boer over gehad. Hij zei: "Als jullie tegen Ajax spelen, zijn jullie helemaal gek. En de week erop speel je Excelsior uit en verlies je". Ik kon niet anders dan hem gelijk geven."

"Het is gewoon haat en nijd", gaat Du Chatinier, geboren in de volkswijk Lombok, verder. "Dat had ikzelf als voetballer ook. Als iemand uit Amsterdam kwam, was je gewoon in staat om die gast meteen een zaag te geven." Harde kern op bezoek Ook als trainer van Utrecht kende hij het belang van het beladen duel. "Ik was een paar dagen voor de wedstrijd tegen Ajax op trainingscomplex Zoudenbalch, belde m'n vrouw op. Er stonden jongens van de harde kern voor het huis." "Wat bleek: ze stonden palen in de grond te slaan. Even later hing er een spandoek voor de deur op, waarop Tomorrow D-Day stond. Nou, dan weet je wel waar het over gaat. FC Utrecht-Ajax telt."