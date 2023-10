Moordverdachte Bretly Dorder niet gevonden bij klopjacht in Doetinchem

De politie heeft zaterdagavond laat in de Doetinchemse wijk Dichteren gezocht naar de voortvluchtige moordverdachte Bretly Dorder. De verdachte van een dodelijke schietpartij in Rotterdam en een steekincident in Zutphen werd niet gevonden. - NOS

De politie had gistermiddag de foto en naam van de verdachte vrijgegeven en riep op om naar hem uit te kijken. De 24-jarige Bretly Dorder heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en is volgens de politie uiterst gevaarlijk.

Mogelijk heeft hij een vuurwapen bij zich. Daarom vraagt de politie mensen die denken te weten waar hij is, om 112 te bellen om de locatie door te geven en de man niet zelf te benaderen.

Ook waarschuwt de politie mannen om geen online afspraak met de verdachte te maken. Bekend is dat hij via chatboxen als Bullchat contact zoekt met andere mannen voor seksafspraken. De politie vraagt mannen die op die manier in aanraking met hem zijn geweest om zich direct te melden.