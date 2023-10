Wekdienst 22/10: Eerste grote verkiezingsdebat • Opnieuw pro-Palestijnse demonstraties

Maar eerst het weer: de bewolking overheerst en er trekken verspreid enkele buien over het land. In de loop van de dag wordt het droger, al valt in het zuiden mogelijk een enkele bui. Met soms kort de zon erbij wordt het maximaal 15 graden.

Goedemorgen! In het eerste grote verkiezingsdebat bij College Tour nemen de VVD, Nieuw Sociaal Contract, GroenLinks-PvdA en BBB het tegen elkaar op. En opnieuw wordt vandaag op verschillende plaatsen in Nederland gedemonstreerd om solidariteit te tonen met de Palestijnen.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

In het eerste grote verkiezingsdebat bij College Tour staan de partijen VVD, Nieuw Sociaal Contract, GroenLinks-PvdA en BBB tegenover elkaar.

In meerdere plaatsen in Nederland zijn demonstraties aangekondigd om solidariteit te tonen met Palestijnen in de Gazastrook. Onder meer in Rotterdam, Breda en Amsterdam gaan mensen de straten op.

In de Grand Prix van de Verenigde Staten rijden de Formule 1-coureurs op het Circuit of the Americas in Austin. De race begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.

In de Eredivisie worden de volgende duels gespeeld: FC Utrecht - Ajax, Heracles Almelo - FC Twente, Excelsior - PEC Zwolle en Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam.

Wat heb je gemist?

Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin met overmacht gewonnen. Na 19 ronden was Verstappen op het Circuit of the Americas ruim negen seconden sneller dan Lewis Hamilton (Mercedes). Charles Leclerc werd in zijn Ferrari derde.

Sergio Perez kwam niet verder dan de vijfde plaats. Hij zag Hamilton dus drie puntjes dichterbij komen in de strijd om de tweede plaats in het wereldkampioenschap.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

President Biden heeft gesproken met de twee Amerikanen die in Israël werden gegijzeld en onlangs zijn vrijgelaten door Hamas: