Sint-Maarten zet zich schrap voor orkaan Tammy: winkels en luchthaven dicht

Bewoners van onder meer Sint-Maarten zetten zich schrap voor de naderende orkaan Tammy. De minister-president, Silveria Jacobs, riep alle bewoners van het eiland op in de nacht van zaterdag op zondag niet de straat op te gaan.

Orkaan Tammy zal naar verwachting zondagochtend (lokale tijd) aan het noordoosten van het eiland passeren.

Alle winkels en restaurants zijn dicht en ook de luchthaven is gesloten. De afgelopen dagen hebben veel mensen al voedsel, kaarsen en water ingeslagen. Jacobs raadde iedereen aan binnenshuis te blijven en "quality time" met familie en vrienden door te brengen.

Aan Defensie is gevraagd om militairen klaar te hebben staan om mensen te helpen veilig te blijven tijdens en na het langskomen van de orkaan.

Regen en overstromingen

Orkaan Tammy raast momenteel over het Caribisch gebied boven het eiland Barbuda met windstoten van 140 kilometer per uur. Het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum NHC zegt dat "zware regenval en overstromingen worden verwacht over een groot deel van de Kleine Antillen".

Ook op de nabijgelegen eilanden Saba en Sint-Eustatius zijn de bewoners voorbereid op Tammy. Voor die eilanden is een waarschuwing voor een tropische storm afgegeven, omdat Tammy daar minder dicht langstrekt.