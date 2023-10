Pavlidis schiet zich in de boeken, PSV, AZ en Feyenoord winnen: samenvattingen eredivisie

Bekijk de hoogtepunten van AZ - Heerenveen in de negende speelronde van de eredivisie. - NOS

Bekijk de hoogtepunten van Feyenoord - Vitesse in de negende speelronde van de eredivisie. - NOS

Bekijk de hoogtepunten van NEC - Almere City in de negende speelronde van de eredivisie. - NOS

RKC Waalwijk heeft zijn derde zege in vier duels geboekt. FC Volendam kwam in Waalwijk laat op 1-1, maar in de extra tijd schoot Yassin Oukili RKC nog naar 2-1. - NOS