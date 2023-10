Broers en zussen verdelen shorttracktitels, alleen zusjes Velzeboer gaan onderuit

Xandra Velzeboer heeft bij de opening van het wereldbekerseizoen in het Canadese Montréal haar favorietenrol niet kunnen waarmaken. In de finale van de 1.000 meter ging de oudste van de twee shorttrackzussen Velzeboer onderuit. Ze moest het doen met doen met de vierde plaats. Beter verging het de Belgische familie Desmet: Hanne won de 1.500 meter, Stijn werd tweede op de die afstand bij de mannen.

Velzeboers tegen het ijs In de finale van de 1.500 meter was de Amerikaanse Kristen Santos-Griswald de enige die de dans wist te ontspringen toen uitgerekend Velzeboer onderuitging. De Nederlandse kwam met haar schaats in aanraking met de Poolse Stormowska, gleed onderuit en nam in haar val de twee Zuid-Koreaanse finalisten mee.

Ook Stormowska bleef niet staan, waardoor Santos-Griswald in haar eentje de laatste ronden afwerkte. De Poolse zou later bestraft worden voor haar actie, maar dat leverde Velzeboer niet meer dan plek vier op. Kort daarvoor overkwam haar jongere zus Michelle Velzeboer in de B-finale al iets vergelijkbaars. Die B-finale werd wel gestopt omdat drie van de vijf vrouwen onderuit waren gegaan. Velzeboer was er bij de herstart echter niet meer bij, want zij werd vanwege het veroorzaken van de val gediskwalificeerd.

'Verbannen' Desmet gaat door met winnen De 1.500 meter werd gewonnen door de Belgische Hanne Desmet, die zo haar derde wereldbekeroverwinning in haar loopbaan pakte. De vorige twee zeges stamden uit het afgelopen seizoen, toen Desmet voortborduurde op haar bronzen medaille bij de Spelen in Peking.

Dat Desmet de sprong naar de top had gemaakt door mee te trainen met de Nederlandse selectie, deed een paar alarmbellen afgaan. Desmet en haar broer Stijn werden slachtoffer van het eigen succes en moesten op zoek naar een andere trainingsgroep. Die vonden ze bij de Canadese en Amerikaanse shorttracksters. In Montréal moest Desmet even aanzetten toen de Zuid-Koreaanse met Gilli Kim, met zilveren manen, tempo ging maken aan kop. Dat deed ze echter al ruim vier ronden voor het einde en dat bleek te vroeg. Op twee ronden voor het einde nam Desmet de kop over en liet zich niet meer verrassen. Kim werd tweede, de Amerikaanse Corinne Stoddard werd derde.

Brons broer Stijn Desmet Niet lang daarna kwam ook broer Stijn op het ijs voor de finale van de 1.500 meter bij de mannen en ook hij schaatste zich naar het podium. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de Belg er eigenlijk niet aan te pas kwam met twee Zuid-Koreanen en de sterke Let Reinis Berzins voor zich.

In de laatste meters duwde hij zijn schaats toch nog net als tweede over de streep. Het goud ging naar de Zuid-Koreaan Hwang Dae-heon. Berzins werd derde.

Suzanne Schulting schitterde nog in afwezigheid. De drievoudig olympisch kampioene en veelvoudig wereldkampioene kampte met oververmoeidheid en nam deze zomer even afstand van de sport. Haar hoofddoel dit seizoen is de WK in Rotterdam in maart. Daarmee is Schulting trouwens niet de enige wereldtopper die kiest voor een rustige aanloop dit seizoen. Ook de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong (drie keer olympisch goud), de Canadese Kim Boutin en de Duitse Anna Seidel en stromen later dit seizoen pas in. De Italiaanse Arianna Fontana heeft zelfs een sabbatical aangekondigd, met de Olympische Spelen in 2026 in eigen land in het achterhoofd. Fontana heeft al elf olympische medailles in de kast liggen, waaronder twee gouden.

Daarmee deden de Belgen het beter dan de Nederlanders, want Friso Emons (twaalfde) was op de 1.500 meter de beste Nederlander. Bij de vrouwen knokte debutante Diede van Oorschot (19), studente bewegingswetenschappen uit Utrecht, zich knap naar de B-finale van de 1.500 meter, maar kon daarin geen potten breken.

Familie Sighel In die B-finale zagen we ook Arianna Sighel, dochter van oud-langebaanschaatser Roberto Sighel en zus van shorttracktopper Pietro Sighel. En die Pietro Sighel, goed voor individueel goud en zilver bij de afgelopen wereldkampioenschappen in Seoul, schaatste zich naar een medaille op de 1.000 meter. Sighel werd derde op de 1.000 meter, achter de Canadees Dubois en de ongenaakbare Zuid-Koreaan Park Ji-won.

Voor de overige Nederlanders verliep de eerste finaledag in Montréal teleurstellend. Friso Emons werd nog vijfde in de B-finale van de 1.500 meter. Yara van Kerkhof, Selma Poutsma. Teun Boer en Jens van 't Wout gingen teleurstellend ten onder in de kwartfinales. Ook in de gemengde aflossing en de mannenaflossing viel het doek voor de Nederlanders al vroeg. Broers Liu bezorgen China de zege Bij de gemengde aflossing werd trouwens geschiedenis geschreven en ook nu zat daar een bijzonder familietintje aan. De broers Shaoang en Shaolin Liu, die in het verleden vele successen vierde voor Hongarije, bezorgden hun nieuwe vaderland China namelijk de zege. De broers Liu verruilden het land van hun moeder (Hongarije) afgelopen seizoen voor dat van hun vader (China).