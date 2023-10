Feyenoord overklast Vitesse, maar ziet topscorer Gimenez geblesseerd uitvallen

Feyenoord kende zaterdag in de eredivisie weinig problemen met Vitesse. In de Kuip werd het 4-0 en dat was een juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Tegenover de terugkeer van doelman Justin Bijlow, die maanden geblesseerd aan de kant stond, moest trainer Arne Slot ook twee dompers incasseren. Topscorer Santiago Gimenez en Yankuba Minteh moesten strompelend van het veld, terwijl deze week het Champions League-duel met Lazio op het programma staat. "Ik denk dat de blessure van Santiago wel mee zal vallen", was Slot na afloop optimistisch. "Als een enkel dubbel gaat of een knie verdraait dan vind ik dat zelf vervelender om te zien. Nu heeft hij een schop gehad, wat ook pijnlijk kan zijn. Maar dan heb je betere hoop dat hij woensdag kan halen dan wanneer hij iets verdraaid had." Bekijk hier de reacties van trainer Arne Slot, doelman Justin Bijlow (Feyenoord), trainer Philip Cocu en Marco van Ginkel (Vitesse).

Feyenoord begon voortvarend. Quinten Timber gaf een fraaie steekpass op de slim sprintende Calvin Stengs en die rondde beheerst af. Ook na die treffer bleef Feyenoord jagen op een doelpunt en daar was het een aantal keer dichtbij.

Trainer Phillip Cocu moest al voor er een halfuur gespeeld was wisselen. Kacper Kozlowski ging eruit en werd vervangen door Enzo Cornelisse. Nog geen minuut na de entree van Cornelisse knalde Calvin Stengs ongenadig hard op de lat van een meter of twintig. Waar Stengs niet scoorde, lukte het Santiago Gimenez wel. Hij gleed een slimme steekpass van Stengs achter de hulpeloze keeper Eloy Room. Het was zijn dertiende doelpunt van het seizoen en de spits is samen met AZ-speler Vangelis Pavlidis topscorer van de eredivisie.

Foto: d60204aa-8f42-35c7-a374-4d32258e03ee - ANP

Nog geen twee minuten later lag ook de 3-0 erin nadat Yankuba Minteh scoorde, maar de VAR was het eens met de assistent-scheidsrechter: buitenspel. Daarna kroop Vitesse heel even uit de schulp, Million Manhoef testte voor het eerst de van een blessure teruggekeerde Justin Bijlow. De doelman verwerkte de bal tot corner. Daarna mocht Vitesse even uitpuffen, maar na de rust ging Feyenoord door waar het mee bezig was: aanvallen en scoren. Gimenez bleef rustig toen hij op de achterlijn de bal kreeg en bediende Lutsharel Geertruida die de 3-0 binnenkopte.

Foto: f9e58cdd-8abd-38f1-97d4-53f8c1211c08 - ANP