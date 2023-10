Feyenoord overklast Vitesse, maar moet vrezen voor blessure topscorer Gimenez

Het was zijn dertiende doelpunt van het seizoen en de spits is samen met AZ-speler Vangelis Pavlidis topscorer van de eredivisie.

Feyenoord kende zaterdag in de eredivisie weinig problemen met Vitesse. In de Kuip werd het 4-0 en dat was een juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

Daarna mocht Vitesse even uitpuffen, maar na de rust ging Feyenoord door waar het mee bezig was: aanvallen en scoren. Gimenez bleef rustig toen hij op de achterlijn de bal kreeg en bediende Lutsharel Geertruida die de 3-0 binnenkopte.

Nog geen twee minuten later lag ook de 3-0 erin nadat Yankuba Minteh scoorde, maar de VAR was het eens met de assistent-scheidsrechter: buitenspel. Daarna kroop Vitesse heel even uit de schulp, Million Manhoef testte voor het eerst de van een blessure teruggekeerde Justin Bijlow. De doelman verwerkte de bal tot corner.

De spanning was daarna volledig weg, voor zover die er al geweest was, maar toch hielden supporters van Feyenoord hun adem in. Na een tackle van Nicolas Isimat-Mirin ging Gimenez kermend van de pijn tegen de grond. De spits, die na een schorsing wacht op zijn Champions League-debuut, kon lopend het veld verlaten, maar had duidelijk pijn. Ayase Ueda was zijn vervanger.

Na de Mexicaanse topscorer ging ook Yankuba Minteh hinkend van het veld, hij werd niet veel later vervangen door Alireza Jahanbakhsh. Toch was het niet alleen mineur in de slotfase. Invaller Leo Sauer bediende Antoni Milambo. De 18-jarige jeugdspeler maakte zijn eerste treffer in het eerste van de Rotterdammers.