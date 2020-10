Commando in opleiding overleed aan 'shallow water black-out'

Korporaal Mark Ruben was in oktober 2018 vermoedelijk het slachtoffer van het fenomeen shallow water black-out. Tot die conclusie komt de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). Ruben was in opleiding tot commando toen hij onwel werd tijdens een oefening in een zwembad in Roosendaal.

Shallow water black-out kan optreden als iemand lang en vaak onder water blijft. Dat gebeurt vooral na hyperventilatie en heeft vaak fatale gevolgen. In de professionele duikgemeenschap is het een bekend risico, maar volgens de IVD niet binnen Defensie.

De inspectie adviseert bredere bekendheid te geven aan het fenomeen, schrijft RTV Drenthe. Ook moeten de voorschriften voor zwemoefeningen worden aangepast.

Niemand vervolgd

Ruben maakte de overstap van 44 Pantserinfanteriebataljon in Havelte naar het Korps Commandotroepen in Roosendaal. Hij werd in de nacht van 18 op 19 oktober uit het water van een openbaar zwembad in Roosendaal gehaald. Enkele dagen later overleed hij in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot vorig jaar niemand te vervolgen voor de dood van de korporaal. Instructeurs en medecursisten in het zwembad hadden volgens het OM adequaat gehandeld.