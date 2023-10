Man overleden na mogelijke steekpartij op parkeerplaats Hazeldonk

Op een parkeerplaats in Hazeldonk, bij Breda, is vanavond een man overleden. De politie vermoedt dat hij is neergestoken.

Omroep Brabant schrijft dat er iets voor 19.30 uur een melding binnenkwam dat iemand hevig bloedend op de parkeerplaats bij een tankstation lag, in de richting vanuit Antwerpen naar Breda.

Ter plaatse werd een overleden man gevonden. "Reanimatie mocht niet meer baten", schrijft de politie Zeeland-West-Brabant.

Omgeving afgezet

Volgens de regionale omroep parkeren op de parkeerplaats veel vrachtwagens en overnachten er veel chauffeurs.

"We kijken in de omgeving of er camerabeelden zijn om te zien wat er nu precies is gebeurd", zegt de politie. De omgeving is afgezet.

Dat geldt ook voor de toegangswegen van en naar de parkeerplaats. Chauffeurs op de parkeerplaats wordt ook gevraagd of ze iets gezien of gehoord hebben.