Pinoké zet zegereeks voort en bezorgt Oranje Rood eerste nederlaag

De topper in het Nederlandse mannenhockey tussen Oranje Rood en Pinoké is gewonnen door de Amsterdammers: 2-1. Landskampioen Pinoké en de ploeg uit Eindhoven waren in de hoofdklasse vooraf ongeslagen en deelden de koppositie.

Het was een uitdaging voor het team van Pinoké-coach Jesse Mahieu, omdat is gebleken dat Oranje Rood thuis moeilijk te kloppen is. Op eigen veld had de club tot vandaag al bijna twee jaar lang niet verloren.