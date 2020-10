Price maakt einde aan dartssprookje debutant Van Duijvenbode

Het is darter Dirk van Duijvenbode niet gelukt om zijn sprookje op de World Grand Prix Darts tot een mooi einde te brengen. De Westlander wist als eerste debutant ooit de finale te bereiken, maar daarin was Gerwyn Price net een maatje te groot. Op de beslissende momenten was Price koeler: 5-2.

De verschillen waren voorafgaand aan de finale levensgroot. Van Duijvenbode is de nummer 73 van de wereldranglijst. Price staat derde. Van Duijvenbode is naast semiprofessioneel darter ook medewerker op de administratie van een auberginekwekerij. Price gooide in 2019 alleen al ruim 650 duizend euro bij elkaar.