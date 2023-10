Koploper Real Madrid speelt gelijk tegen PSV-opponent Sevilla

Real Madrid heeft met 1-1 gelijkgespeeld tegen middenmoter Sevilla. De ploeg van Carlo Ancelotti blijft wel koploper, maar als het Girona van Daley Blind zondag weer wint, komt de ploeg op gelijke hoogte met de Madrilenen.

Real dacht vroeg op voorsprong te komen, maar zag een treffer van Federico Valverde afgekeurd worden vanwege buitenspel. Daarna duurde het lang voor er weer gescoord werd.

Het was Madrileen David Alaba die een kwartier voor tijd de ban brak, maar hij werkte de bal in zijn eigen doel. Zo zette hij Sevilla, een van de tegenstanders van PSV in de groepsfase van de Champions League, op voorsprong.