Koploper PSV fluitend langs Fortuna en blijft foutloos in eredivisie

PSV heeft in de eerste competitiewedstrijd na de interlandbreak eenvoudig gewonnen van Fortuna Sittard. De Eindhovenaren wonnen met 3-1. De enige treffer van Fortuna kwam uit een strafschop van Kaj Sierhuis in blessuretijd. Voor PSV hadden Guus Til, André Ramalho en Johan Bakayoko toen al gescoord.

PSV is na de simpele zege nog foutloos in de eredivisie en is met 27 punten uit 9 duels koploper.

Eerste opwinding

De eerste opwinding voor het publiek kwam er na negen minuten. Een corner van Veerman kwam laag over de grond bij Hirving Lozano, keeper Ivo Pandur had moeite om het geblokte schot te vangen, maar dat lukte in tweede instantie toch. Even later scoorde Luuk de Jong, maar hij deed dat zo opzichtig met de hand dat er door de meeste supporters niet eens werd gejuicht.

Na 18 minuten werd er wel een geldig doelpunt gemaakt. Bakayoko legde een crossbal van Lozano beheerst terug op Til, die bij de eerste paal de 1-0 tegen de touwen schoot. Het betekende alweer de vierde treffer voor de middenvelder, die dit seizoen niet altijd kan rekenen op een basisplaats.