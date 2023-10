RKC Waalwijk wint na hectische slotfase van FC Volendam

RKC Waalwijk heeft zijn derde zege in vier duels geboekt. FC Volendam kwam in Waalwijk laat op 1-1, maar in de extra tijd schoot Yassin Oukili RKC nog naar 2-1. - NOS

In de gezapige eerste helft hadden de Volendammers een licht overwicht. Robert Mühren kwam het dichtst bij de 0-1, maar vond doelman Jeroen Houwen op z'n pad. Doelpunt Min RKC'er Chris-Emmanuel Lokesa raakte met het rustsignaal in aantocht de lat en na Volendams balverlies viel niet veel later de 1-0 toch: vanuit een lastige hoek schoot aanvaller Min raak. De spits, die niet altijd in de basis speelt, krulde de bal fraai in de bovenhoek en maakt zijn tweede eredivisiegoal uit zijn carrière.

