Top in Egypte over oorlog leidt niet tot resultaten

Een top in Egypte over de oorlog tussen Israël en Hamas heeft niet tot een doorbraak geleid. De in allerijl georganiseerde ontmoeting vond plaats op initiatief van de Egyptische regering in Caïro. En hoewel tientallen regeringsleiders en ministers uit de hele wereld het over veel dingen eens waren, zijn concrete voorstellen uitgebleven.

Zo was er bijvoorbeeld overeenstemming over dat de gevechten moeten stoppen, er meer hulp moet worden doorgelaten en de bevolking moet worden beschermd. Maar plannen over hoe dat precies geregeld kan worden, kwamen er niet.

De partijen die het conflict uitvechten, Israël en Hamas, waren er namelijk zelf niet bij. Verder stuurde Amerika, Israëls belangrijkste bondgenoot, een lage vertegenwoordiger.

Arabische leiders veroordeelden de Israëlische bombardementen op Gaza. Westerse landen keurden opnieuw de terreur van Hamas af, maar riepen Israël op om zich aan het oorlogsrecht te houden. Ook pleitten zij voor veel meer humanitaire hulp voor de Palestijnse bevolking.

Niet laten verdrijven

Veel andere staatshoofden en regeringsleiders kwamen gisteren of vandaag in alle haast naar Caïro. Onder hen waren Arabische leiders zoals koning Abdullah van Jordanië en de Palestijnse president Abbas. Die benadrukte dat de Palestijnen zich niet zullen laten verdrijven uit hun land.

Abbas is de leider van de Palestijnse Autoriteit, het bestuur op de bezette Westelijke Jordaanoever. In de Gazastrook heeft Hamas het voor het zeggen.