Particuliere verhuurders gebruiken subsidiepotje voor verduurzaming nauwelijks

Particuliere verhuurders hebben tot nu toe nauwelijks gebruik gemaakt van een belangrijke subsidie om huurhuizen te verduurzamen. Tot nu toe is zo'n 3 miljoen euro van de beschikbare 152 miljoen euro aangevraagd, dat is zo'n 2 procent. Het gaat om de zogeheten Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen, die tot eind 2025 aan te vragen is. Hiermee kunnen verhuurders een bijdrage van maximaal 6000 euro per woning krijgen om spouwmuren te laten isoleren, nieuw glas te laten plaatsen, of een energiezuinig ventilatiesysteem te laten installeren. De subsidie dekt niet de gehele investering, omdat per vierkante meter glas of spouwmuur een maximumbedrag is vastgesteld. De kosten voor de verhuurder zijn dus een veelvoud daarvan.

"Aan onze voorlichting heeft het in ieder geval niet gelegen, want we hebben al onze leden erover geïnformeerd", zegt Kavish Partiman van Vastgoed Belang, de belangenvereniging voor verhuurders. "Maar de prikkel om te investeren is voor verhuurders weg door alle recente maatregelen van het kabinet." Daarmee doelt de belangenclub onder meer op de sterk verhoogde vermogensbelasting op huurwoningen. Daarnaast gaat volgend jaar mogelijk de nieuwe wet betaalbare huur in, waardoor veel woningen onder een maximale huurprijs gaan vallen. De huurprijs wordt berekend op basis van een puntenstelsel. Alleen als een woning meer dan 186 punten heeft, hoeft de verhuurder geen maximale huurprijs aan te houden. In dat puntenstelsel zou het extra aantrekkelijk moeten zijn om te verduurzamen: voor woningen met energielabel A en B mogen verhuurders vanaf volgend jaar meer huur vragen, terwijl ze met een slechte label juist aftrek op die maximale prijs krijgen krijgen. Maar voor veel verhuurders is het desondanks de investering uiteindelijk toch niet waard. "Ik heb drie woningen met energielabel E, maar ze hebben al dubbel glas", vertelt een verhuurder die anoniem wil blijven. "De maatregelen die ik nu moet nemen zijn een stuk ingrijpender. Maar daarmee kom ik nog altijd niet boven de maximale huurprijs van 1100 euro uit. Het heeft dus geen zin om te investeren, want de huur die ik mag vragen blijft gezien de kosten te laag."

Met het Nationaal Isolatieprogramma moeten in 2030 zo'n 2,5 miljoen woningen zijn geïsoleerd. Daarvoor heeft de overheid meerdere subsidiepotjes gemaakt, van in totaal 2,5 miljard euro. De Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen is daar één van, speciaal voor particuliere verhuurders. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op dit moment 1 op de 4 huurwoningen van particulieren een 'slecht' energielabel onder de E, in totaal zijn dat zo'n 315.000 woningen. Vanaf 2029 mogen verhuurders die volgens de regels niet meer verhuren.