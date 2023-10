Kvaratskhelia grote man bij comfortabele zege Napoli op Verona

Napoli is weer aangesloten bij de kopgroep van de Serie A. Door een relatief eenvoudige 3-1 zege bij Verona, blijven de Napolitanen op de vijfde plaats staan op de ranglijst. Ze hebben nu evenveel punten als de nummers drie en vier, Juventus en Fiorentina, maar wel met een wedstrijd meer gespeeld.

Napoli kwam op voorsprong via Matteo Politano. Khvicha Kvaratskhelia verdubbelde nog voor rust de voorsprong, ditmaal was Politano de aangever. Hetzelfde duo was ook verantwoordelijk voor de derde treffer. Pas na een uur spelen deed Verona wat terug via Darko Lazovic.