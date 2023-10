Invaller Dumfries helpt Inter aan koppositie in Serie A

Internazionale heeft de koppositie in de Serie A overgenomen van stadgenoot AC Milan. Door een 3-0 zege in en tegen Torino heeft Inter, waar Stefan de Vrij in de basis stond, nu een punt meer dan de zwartroden. Denzel Dumfries was belangrijk bij zijn invalbeurt.

Perr Schuurs had wel een basisplaats bij Torino, maar viel in de tweede helft geblesseerd uit. Kort daarop viel Dumfries in bij Inter. Direct na zijn entree zette de Nederlandse verdediger voor op Marcus Thuram en die schoot Inter na een uur spelen op voorsprong.