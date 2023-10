Beslissing in strijd om honkbaltitel valt zondag: zesde duel gestaakt vanwege regen

De beslissing in de strijd om de landstitel bij het honkbal is met een dag uitgesteld. De zesde wedstrijd in de Holland Series tussen Amsterdam Pirates en Curaçao Neptunus werd na zeven innings vroegtijdig stilgelegd vanwege te hevige regenval.

Neptunus had bij een zege de landstitel al kunnen vieren, want het stond na vijf duels 3-2 voor de Rotterdamse ploeg. Maar Pirates was in de zesde wedstrijd goed op weg om er een beslissend zevende duel uit te slepen. De thuisploeg stond met 5-1 voor toen de wedstrijd gestaakt werd.

Zondag wordt het duel, voorafgaand aan wedstrijd zeven, in Rotterdam uitgespeeld.

Vroege homerun Berkenbosch

Pirates begon sterk aan de belangrijke wedstrijd: Kenny Berkenbosch tekende in de eerste inning voor een homerun met twee man aan boord voor 3-0, waarna Neptunus-werper Shairon Martis in de vierde inning nog een run moest toestaan.

Bij Pirates heerste Scott Prins, totdat hij in de zesde inning na drie keer vier wijd (4-1) van de heuvel moest. Jules Cremer bracht de marge een inning later weer op vier, waarna regen ervoor zorgde dat het duel niet kon worden uitgespeeld.