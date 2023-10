Oorlog tussen Israël en Hamas aan bod in verkiezingscampagne

Iets meer dan een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen gaat de oorlog tussen Hamas en Israël langzamerhand meer een rol spelen in de campagne. Zo wijdde lijsttrekker Rob Jetten er vandaag op het D66-verkiezingscongres het begin van zijn speech aan en zijn VVD-collega Dilan Yesilgöz ging ook in op de kwestie bij de campagneaftrap van haar partij.

Jetten benadrukte in zijn toespraak vooral de twee kanten van het conflict. De "terreur van Hamas tegen onschuldige burgers" in Israël kwam aan bod, net als de twee miljoen Palestijnse burgers die "geen kant op kunnen in de openluchtgevangenis die Gaza heet".

De D66-leider sprak over de noodzaak van de-escalatie in Israël en Gaza. Volgens hem moet de diplomatieke druk om te komen tot een gevechtspauze worden opgevoerd. "Het is tijd voor het onderzoeken van oorlogsmisdaden. Het is tijd voor een staakt-het-vuren", zei Jetten.

Dat laatste zei Yesilgöz op haar beurt ook, weliswaar in antwoord op vragen en minder stellig. "Wat voor ons van belang is, is dat humanitaire hulp bij de mensen in Gaza kan komen. Het gaat om het creëren van ruimte voor corridors." Maar dat doet niks af, benadrukte ze, aan het recht van Israël om zich te verdedigen "binnen het internationaal recht".

Humanitaire catastrofe

De twee partijleiders, die beiden ook minister zijn, voegden zich daarmee bij het kabinetsstandpunt zoals gisteren verwoord door minister Ollongren in Nieuwsuur. De D66-minister van Defensie zei daar dat een "gevechtspauze" nodig is om een "humanitaire catastrofe in ontwikkeling" in Gaza te stoppen.