Twente wint na teleurstelling in Champions League wel van ADO in eredivisie

De vrouwen van FC Twente hebben na de teleurstelling in de Champions League het humeur weer wat opgekrikt met een zege in de eredivisie. De bekerwinnaar van vorig seizoen versloeg ADO met 3-2 in Den Haag en bleef zo ongeslagen in de strijd om de landstitel.

Voor rust trok ADO de score gelijk via een stafschop, die werd geven nadat Olislagers de bal op haar arm had gekregen in het strafschopgebied. De penalty werd overtuigend benut door ADO-spits Lobke Loonen: 1-1.

Twente had in Den Haag wel moeite met de nummer zeven van de eredivisie. In de openingsfase creeërden beide ploegen weinig. ADO wist twee bescheiden mogelijkheden niet te benutten en bij Twente ontbrak het aan zorgvuldigheid.

Na de pauze kreeg Twente de wedstrijd meer in handen. Dat overwicht werd na een uur beloond met een treffer van Olislagers, die na een fraaie kapbeweging op de rand van de zestien de bal over ADO-keeper Barbara Lorsheyd heen het doel in schoot.

Wieke Kaptein leek de wedstrijd even later in het slot te gooien met de 1-3, maar een paar minuten later maakte Louise van Oosten er toch nog 2-3 van. Het taaie ADO ging in de slotfase fel op zoek naar de gelijkmaker, maar dit keer gaf Twente de voorsprong niet meer weg.

Zondag Fortuna-Ajax

Dankzij de zege is Twente opgeklommen naar de tweede plaats in de eredivisie. FC Utrecht is na zes wedstrijden nog koploper, al liep de ploeg uit de Domstad gisteren voor het eerst tegen een flinke nederlaag aan. Op bezoek bij PSV verloor Utrecht met 4-0.

Zondag kan Fortuna Sittard de koppositie overnemen. Dan moet het thuis wel winnen van Ajax, dat in tegenstelling tot Twente wel een feestje te vieren had afgelopen week. De landskampioen plaatste zich als eerste Nederlandse ploeg voor de groepsfase van de Champions League.