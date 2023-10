Politie deelt naam en foto 'gevaarlijke' verdachte schietpartij en steekincident

Mogelijk heeft hij een vuurwapen bij zich, daarom vraagt de politie mensen die weten waar hij is of die hem denken te zien om 112 te bellen om de locatie door te geven en de man niet zelf te benaderen.

De verdachte van een dodelijke schietpartij in Rotterdam vorige week, wordt nu ook gezocht voor een steekincident in Zutphen afgelopen nacht, waarbij een 32-jarige man uit Zutphen gewond is geraakt.

In Rotterdam vond de brandweer vorige week een zwaargewonde in een appartementengebouw. De brandweer was opgeroepen voor een woningbrand en ontdekte de man toen de woning werd doorzocht. Hij had een schotwond en overleed ter plekke. Het bleek te gaan om de bewoner van het pand, een psychiater van 60.

Getuigen hadden een knal gehoord en zagen kort daarna dat er brand woedde in het appartement. De politie sluit niet uit dat de brand is aangestoken. Ook mensen die hierbij in de buurt waren wil de politie graag spreken.

Het steekincident in Zutphen afgelopen nacht volgde op een ruzie in een woning. Het slachtoffer raakte lichtgewond, kon ontsnappen en de politie alarmeren.