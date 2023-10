Hiddink terug bij De Graafschap, maar met harde voorwaarden: 'Tijd om te professionaliseren'

Guus Hiddink (76) is terug bij zijn oude liefde De Graafschap, de Gelderse club waar het voor hem allemaal begon. Hiddink was in de jaren zeventig aanvoerder en spelbepaler bij de club uit Doetinchem en promoveerde met de club in 1973 naar de eredivisie. Nu heeft de oud-bondscoach van Nederland, Rusland, Zuid-Korea en Australië er een adviesrol. Hiddink is al een tijdje gepensioneerd, maar heeft altijd een warm hart gehouden voor 'de Superboeren'. Zo was hij de laatste jaren al een van de stadioneigenaren van De Graafschap. Toen de club in financiële problemen kwam, vroeg een groep aandeelhouders aan Hiddink te helpen een schuld van 1,3 miljoen euro weg te werken. Daar stond hij wel voor open. Wel stelde hij harde voorwaarden voordat hij de club te hulp schoot: "Er was een goede directie nodig en een opfrissing van de Raad van Commissarissen", zegt hij tegen Omroep Gelderland. De Graafschap staat momenteel op de achtste plaats in de eerste divisie. De achterstand op koploper Roda JC bedraagt na vrijdagavond zes punten.

Foto: c297558c-77b9-3ef1-ad30-587c55af81e5 - Pro Shots

Hiddink noemt de club waar het voor hem allemaal begon een 'ruwe cultclub' met een trouwe achterban. Toch is hij altijd al kritisch geweest op de directie: "Het is altijd makkelijk om trainers te ontslaan, maar dat heeft meestal te maken met het beleid dat wordt gemaakt. Het ging inderdaad slecht. Er leek over het vorig seizoen een positief saldo te zijn, maar uit het niets was er ineens een tekort van 1,3 miljoen euro. Dat hebben we toen met een paar mannen inderdaad opgelost", aldus Hiddink. Professionaliseren Nadat hij zijn hulp had toegezegd, ging hij vaker kijken bij trainingen van de club. Hij zag dat de accommodatie was verouderd: "Toen ben ik weer aan de bel gaan trekken. Men bleek open te staan om te professionaliseren. Als je ergens anders een modern complex neerzet met goede faciliteiten, kun je namelijk ook veel meer eisen van je mensen", aldus Hiddink, die vindt dat de club snel weer naar het hoogste niveau, de eredivisie, moet.

Foto: b242e9d7-a862-360f-b374-93c19c2f127a - Pro Shots