Oud-premier Sharif terug in Pakistan na vier jaar ballingschap

Nawaz Sharif, die drie keer premier was van Pakistan, is in zijn land teruggekeerd na een zelfverkozen ballingschap van vier jaar. Hij kwam vanochtend aan vanuit Londen om de campagnestart van zijn partij kracht bij te zetten. De grootste rivaal van Sharif bij de verkiezingen van begin volgend jaar is Imran Kahn, die tot vorig jaar premier was.

De 73-jarige Sharif vertrok in 2019 met een ambulancevliegtuig naar Londen voor medische behandeling. Hij zat toen een gevangenisstraf uit van veertien jaar voor corruptie en beloofde binnen vier weken terug te keren.

Gisteren oordeelde het hooggerechtshof dat hij in Pakistan niet meteen gearresteerd mag worden. Dinsdag moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen.

Bij aankomst op de luchthaven van Islamabad ondertekende hij de benodigde formulieren om tegen zijn veroordeling in beroep te gaan, voor hij doorvloog naar Lahore, zijn thuisbasis. Daar zal hij een grote campagnebijeenkomst leiden.

Sharif werd volgens zijn partij in het vliegtuig vergezeld door 150 leden van zijn Moslimliga en journalisten.

Geen publieke functie

In Lahore is veel politie ingezet om de bijeenkomst te beveiligen. Vanuit alle hoeken van het land zijn mensen op de manifestatie afgekomen in afwachting van de komst van Sharif.