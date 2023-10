Vanavond op tv: Grens Egypte-Gaza even open voor hulpgoederen • Gazanen buiten Gaza • Het sentiment in Nederland

De grens tussen de Gazastrook en Egypte is vanochtend korte tijd open geweest om vrachtwagens met hulpgoederen door te laten. Maar vooralsnog is het veel te weinig om de humanitaire ramp op de Gazastrook te bestrijden.

Gazanen buiten Gaza

De situatie op de Gazastrook wordt al twee weken lang steeds schrijnender. Maar ook buiten het gebied zijn veel Palestijnen, bijvoorbeeld omdat ze wonen of werken in Israël. Naar verluidt zette Israël duizenden Gazanen in de gevangenis. Hoe dat precies zit horen we van onze correspondent Ties Brock.