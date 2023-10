Bewoners van woningen Hoofddorp kunnen terug naar huis na explosie

Bewoners van meerdere woningen aan de Sont in Hoofddorp kunnen terugkeren naar hun huizen. Gisteravond was een explosie in een appartementencomplex aan deze straat en werden de woningen ontruimd.

De explosie was rond 20.00 uur, daarna brak brand uit. Toen die geblust was, trof het Team Explosieve Verkenning van de politie explosief materiaal aan. Hierop werden ook woningen rondom het appartementencomplex ontruimd. De gemeente regelde opvang, meldt NH Nieuws.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was tot vanmiddag bezig met het opruimen van het materiaal. Het blijkt om zwaar vuurwerk te gaan. Dat is op een veilige plek tot ontploffing gebracht.

Een 34-jarige man raakte door de explosie zwaargewond. Hij was als enige in de woning aanwezig. Hoe de explosie is ontstaan, is nog niet duidelijk.