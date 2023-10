Twente en Hercales staan voor derby stil bij overlijden Kalle Oranen (77)

Oud-profvoetballer Kalle Oranen is op 77-jarige leeftijd overleden. De verdediger, die werd geboren in Boekelo, speelde voor FC Twente en Hercales. De twee ploegen staan zondagmiddag (14.30 uur) tegenover elkaar. Voorafgaand aan de derby is er een minuut applaus voor de oud-voetballer.

Oranen speelde tussen 1965 en 1977 voor FC Twente. Met die club stond hij in 1975 in de finale van de UEFA Cup. In de eerste ontmoeting met Borussia Mönchengladbach in Duitsland werd het 0-0. In de thuiswedstrijd ging FC Twente hard onderuit (1-5).