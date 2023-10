Wooncomplexen voor arbeidsmigranten een uitkomst, maar ook bron van zorg

In heel Nederland verschijnen steeds meer grootschalige wooncomplexen voor arbeidsmigranten, zien het Expertisecentrum Flexwonen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hoewel het een oplossing is voor werkgevers om hun tijdelijk personeel te huisvesten, stuit het ook op verzet van omwonenden.

Uitzendbureaus en bedrijven plannen woonpensions in Nieuwegein (368 arbeidsmigranten), Roosendaal (300) en Liempde (400)."We zien vrijwel in heel Nederland een vraag naar wooncomplexen", zegt een woordvoerder van de VNG. Zijn organisatie ontvangt steeds vaker vragen van gemeenten over grootschalige huisvesting.

Volgens Wim Reedijk van het Expertisecentrum Flexwonen is er al jaren een groot tekort aan fatsoenlijke huisvesting voor deze doelgroep. Hij noemt grote woonkazernes een prima oplossing voor werknemers die hier tijdelijk komen. "We hebben arbeidsmigranten in grote delen van de economie hard nodig."

Bij die nieuwe ontwikkeling plaatst Reedijk wel een kanttekening. De woonkazernes stuiten volgens hem wel vaak op weerstand van omwonenden, zoals het geplande wooncomplex in Liempde. Bewoners van het buurtschap Vrilkhoven hebben zich verenigd en komen in verzet tegen het 'massale' gebouw.

Actie

"Wij hebben juist voor de rust een huis gekocht in een buitengebied, net als veel andere mensen hier. Straks komen er 400 arbeidsmigranten in een gemeenschap van 100 inwoners", vertelt Maureen van Heertum uit Vrilkhoven.

Voor haar betekent dat een gebouw van driehoog op zo'n tweehonderd meter van haar huis. Ze verwacht overlast en vreest voor haar veiligheid. "Ik fiets nu 's avonds alleen op straat, hoe moet dat straks als het wooncomplex er staat met 400 man?" Van Heertum is niet tegen arbeidsmigratie, maar vindt zo'n grote woonvoorziening niet passen in landelijk gebied. Daarom voert het buurtschap actie in de gemeente Boxtel.

Vrilkhoven lanceert vandaag het manifest Stop de arbeidsmigratie-industrie. Actiegroepen uit andere plaatsen waar plannen zijn voor grote woonkazernes steunen de actie: Bergen op Zoom, Dinteloord, Veghel, Roosendaal en Riel. Ze willen zoveel mogelijk handtekeningen ophalen, ook uit andere gemeenten waar dit speelt, en deze aanbieden aan de politici in Den Haag.

Leon Anraad vreest dat zijn woonplaats een afvoerputje wordt. In zijn dorp komen mogelijk 800 arbeidsmigranten op twee locaties. "Wij krijgen hier allerlei zaken die wij niet willen. Een grote groep hier is daardoor het vertrouwen kwijt in het lokale bestuur."

Nooit applaus

"Wij worden nooit met applaus ontvangen, maar vaak met achterdocht", vertelt Frank van Gool van OTTO Work Force. Hij heeft twintig pensions gerealiseerd in heel Nederland en er volgen nog meer. "We hebben onvoldoende woonruimte voor de grote vraag naar woningen in ons land. Ook de arbeidsmigranten zijn daarvan de dupe", vertelt hij.

Door een nieuwe wet vanaf 1 januari 2026 mogen arbeidsmigranten niet meer met z'n tweeën op een kamer slapen, wat betekent dat er binnen drie jaar duizenden extra woningen voor hen moeten komen.