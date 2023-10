Ajax begint groepsfase Champions League in Arena tegen Paris Saint-Germain

Ajax trapt de groepsfase van de Champions League af met een thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Johan Cruijff Arena. Op woensdag 15 november neemt de Nederlandse landskampioen het op tegen de ploeg van Oranje-internationals Jackie Groenen en Lieke Martens. PSG rekende deze week in de knock-outfase af met Manchester United.

Een week later, op 23 november, gaat Ajax op bezoek bij AS Roma. Op 14 en 20 december staat het tweeluik tegen Bayern München op het programma. De Ajax-vrouwen spelen eerst thuis tegen de ploeg van Oranje-international Jill Baijings.

Op 24 januari gaat de Champions League voor Ajax verder in Parijs, voordat op 30 januari in de Arena de groepsfase wordt afgesloten tegen AS Roma.