Glotzbach houdt niet van vragen over moeder Wiegman: 'Ze wil gewoon lekker voetballen'

Praten over haar beroemde moeder doet Lauren Glotzbach niet graag. Ze wil als voetbalster vooral zelf haar sporen verdienen. Niet altijd maar vergeleken worden met Sarina Wiegman, de internationaal geroemde succescoach die ook als speelster een enorm cv heeft opgebouwd, met ruim 100 interlands. Eerder deze maand debuteerde Glotzbach in de eredivisie. Natuurlijk koestert het 19-jarige talent de warme band met haar ouders, die trots met haar poseerden toen zij deze zomer haar eerste profcontract bij ADO Den Haag ondertekende. Ze is afkomstig uit een echt voetbalgezin. Ook vader Marten is al lang actief als trainer.

Foto: e9d03e64-ed94-340c-a00b-4b66d6686fff - Twitter ADO Den Haag

"Ik krijg heel erg veel van thuis mee. Alleen maar in positieve zin. Mijn ouders weten er veel van, dus ik denk dat ik daar wel mijn voordeel uit haal." In een gezin dat voetbal ademt, lijkt het een vanzelfsprekendheid dat ook Lauren als kind bij die sport uitkwam. "Als ik iets anders had willen doen, dan was dat prima geweest. Maar voetbal vond ik het leukst." Als dochter van Haagse ouders, die ook nog eens nauw betrokken waren bij de club, was de stap naar ADO Den Haag snel gezet. "Mijn moeder was hier trainster, dus als klein meisje liep ik al mee het veld op. De club is thuis, eigenlijk."

Foto: eb62a531-a3a7-336a-9bce-2f1ee1907fd5 - ANP

Glotzbach doorliep in Den Haag de jeugdelftallen. Alex Scholte, momenteel een van de trainers van het vrouwenelftal, zag haar opgroeien bij de club. "We kennen elkaar al heel lang. Ik had altijd al wel het idee: bij Lau zit het erin." "Het is fijn dat Lauren heel erg down to earth is. Die doe je geen plezier met die vragen over haar moeder. Ze wil gewoon lekker voetballen en vraagt net zo makkelijk of ze morgen met de beloften mee mag spelen. Ze wil minuten maken, ze is een voetballiefhebber. En dát zal ze wel van huis uit hebben meegekregen."