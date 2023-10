Terwijl de oorlog in Gaza doorgaat, is het ook steeds onrustiger aan de noordgrens van Israël met Libanon. Daar zijn dagelijks artilleriebeschietingen, waarbij aan beide kanten slachtoffers vallen. Veel inwoners zijn het grensgebied ontvlucht, want de angst groeit dat dit een tweede front zal worden. En als dat gebeurt, kan het plotseling heel snel gaan. Maar hoe ver zal de steun van Hezbollah aan Hamas gaan en hoe groot is de dreiging? "Ja, dat is dé vraag die iedereen sinds 7 oktober bezighoudt", zegt Nicholas Blanford, analist bij de Atlantic Council's Middle East Programs. "Hezbollah beslist in Libanon over oorlog en vrede. Als Iran ze verzoekt mee te doen, kunnen ze geen 'nee' zeggen." Vanuit hoofdstad Beiroet verdiept Blanford zich al bijna 30 jaar in de strategieën en werkwijze van Hezbollah, de door Iran gesteunde militante sjiitische groepering die door veel landen als terroristische organisatie wordt gezien. In Libanon is het een machtige politieke en militaire speler, die op eigen houtje beslissingen kan nemen zonder dat met de rest van Libanon te overleggen. Afwachten Hoewel er dus dagelijks beschietingen zijn aan de grens, is dit nog maar een fractie van wat er zou kunnen gaan komen. Het is opmerkelijk dat de leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah, nog niet publiekelijk gesproken heeft terwijl hij meestal zo van politieke speeches houdt. Hij lijkt af te wachten. Uit voorzorg hebben veel ambassades in Libanon hun burgers inmiddels opgeroepen het land zo snel mogelijk te verlaten, nu het nog kan. "Wij zijn duizend keer sterker dan we voorheen waren", sprak een Hezbollah-kopstuk begin deze week dreigend tijdens een grote demonstratie in Beiroet. Het wachten is daarom op Hezbollah's reactie als Israël het grondoffensief in Gaza besluit te starten. Tot nu toe hebben ze zich vooral beperkt tot aanvallen op militaire doelen.

Foto: 21fff318-3f39-36a5-8d1d-543561fc166c - NOS

"Ze hebben geen langeafstandsraketten afgevuurd op bevolkte burgergebieden in Israël, wat zeker een rode lijn zou zijn", zegt Blanford. "Dient die rode lijn zich aan, dan kan het plotseling razendsnel gaan. Voor je het weet hebben we een regelrechte vuurzee. Hezbollah kan met hun raketten bevolkte gebieden in bijvoorbeeld Tel Aviv bereiken." "Israël zal zeer zwaar toeslaan tegen elk Hezbollah-doelwit dat het kan vinden", vervolgt Blanford. "Ze zullen bijvoorbeeld de zuidelijke buitenwijken van Beiroet plat bombarderen. En vervolgens zullen we zien dat speciale Hezbollah-eenheden de grens oversteken, Israël binnengaan, hinderlagen veroorzaken en zoveel mogelijk chaos veroorzaken." Noordelijk front Israël heeft de afgelopen jaren vaker gezegd dat ze Hezbollah als hun grootste bedreiging beschouwen. Een noordelijk front openen lijkt op dit moment daarom niet logisch. "Het conflict dat ze nu in Gaza ervaren zal uiteindelijk verbleken in vergelijking met een volledig conflict met Hezbollah. Hamas is beperkt in zijn vuurkracht omdat ze in Gaza omsingeld zijn. Hezbollah heeft die beperking niet. Iran kan wapens naar Syrië vliegen en het naar Libanon brengen."

Welke wapens heeft Hezbollah volgens Blanford? "Hezbollah is een zeer capabele militaire macht. Ze hebben naar schatting 60.000 goed getrainde strijders. Ze hebben een enorm scala aan raketten. De meeste zijn voor korte afstand, maar ze hebben ook precisiegeleide raketten met een groter bereik en een springkop van 500 kilogram die een afstand van meer dan 300 kilometer kan afleggen. Verder hebben ze moderne Iraanse drones, gemotoriseerde deltavliegers, antischeepsraketten en amfibische commando-eenheden die langs de Israëlische kustlijn aan land kunnen gaan. In het verleden moest Hezbollah al zijn wapens in Zuid-Libanon verbergen vanwege het bereik van de raketten, waardoor ze ze niet vanuit gebieden in het noorden konden afvuren. Maar vanwege het bereik van hun nieuwere raketten kunnen ze militaire posities innemen in Noord-Libanon. Vanaf de grens met Israël in het zuiden, helemaal tot aan de noordelijke grens, zou Hezbollah mogelijk wapens kunnen herbergen. Maar dat zal je nooit zomaar zien als je daar rondrijdt."