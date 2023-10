Grens Egypte-Gaza korte tijd open voor vrachtwagens met hulpgoederen

De grens tussen de Gazastrook en Egypte, bij Rafah, is korte tijd open geweest om vrachtwagens met hulpgoederen door te laten naar Gaza. Op beelden was te zien dat de vrachtwagens iets na 09.00 uur lokale tijd Gaza binnenrijden, onder gejuich van toeschouwers. Kort na passeren van zo'n 20 vrachtwagens ging de grens weer dicht, meldt CNN. Het is niet bekend of er ook mensen vanuit de Gazastrook de grens gepasseerd zijn richting Egypte. Volgens afspraken die eerder deze week door onder meer de Amerikanen naar buiten zijn gebracht, zouden buitenlanders die vastzitten in Gaza via Rafah naar Egypte mogen. De grens was korte tijd open voor vrachtwagens:

De grens tussen de Gazastrook en Egypte, bij Rafah, is korte tijd open geweest. Enkele vrachtwagens met hulpgoederen reden Gaza binnen. - NOS

De grensovergangen tussen Israël en de Gazastrook worden door Israël geblokkeerd. De grensovergang bij Egypte is vooralsnog de enige plek waar noodhulp Gaza in kan komen. De Amerikaanse ambassade in Israël maakte vanochtend als eerste melding van een mogelijke opening van de grens bij Rafah. Dat zou om tien uur vanochtend lokale tijd zijn. De ambassade zei niet te weten hoe lang de grensovergang open zou zijn. Er werd gewaarschuwd voor chaotische taferelen aan beide kanten van de grens.

Foto: 1b1c36ad-cef5-36cd-88ef-7e1675f47cd1 - NOS

Aan de grens bij Rafah staan al dagen vrachtwagens met hulpgoederen te wachten om Gaza binnen te rijden. Afgelopen week drong onder meer de VS bij Egypte en Israël aan om de grens bij Rafah (tijdelijk) open te stellen voor hulp. Maandagochtend meldden Egyptische bronnen al dat de grens open zou gaan. Dat werd later tegengesproken door het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu en een woordvoerder van Hamas.

Egypte-correspondent Joost Scheffers: "De grens bij Rafah is waarschijnlijk geopend omdat Hamas twee Amerikaanse gijzelaars heeft vrijgelaten. Afgelopen week is er veel onderhandeld over het openen van de grensovergang, die wordt gecontroleerd door Egypte. Maar uiteindelijk bepaalt Israël. Dat had eisen op tafel gelegd in onderhandelingen met de VS en Egypte. Israël wilde niet dat er brandstof naar binnen zou gaan, wat de VS en Egypte wel wilden omdat dieselgeneratoren en ziekenhuizen daarop draaien. Egypte op zijn beurt wilde de hulp alleen doorlaten als een veilige doorgang gegarandeerd kon worden. Die is uiteindelijk gegarandeerd met de toezeggen van de Israëliërs dat ze hulp met rust zullen laten mits die niet in handen valt van Hamas. Israël heeft de grensovergang afgelopen tijd meerdere keren gebombardeerd. Ook dat heeft tot vertraging geleid omdat de weg moest worden gerepareerd."