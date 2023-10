Eerste vrachtwagens met hulpgoederen passeren grens Egypte-Gaza

De grens tussen de Gazastrook en Egypte, bij Rafah, is beperkt open. Op beelden is te zien dat de eerste vrachtwagens met hulpgoederen vanuit Egypte Gaza binnenrijden. Ook zouden buitenlanders de Gazastrook via de grensovergang kunnen verlaten.

Hoeveel vrachtwagens het gebied in mogen, is onduidelijk. Eerder deze week zei de Amerikaanse president Biden dat Egypte in eerste instantie maximaal twintig vrachtwagens met voorraden zou doorlaten naar Gaza. Volgens een woordvoerder van Hamas geldt dat aantal nog steeds.

De Gazastrook wordt door Israël geblokkeerd. De grensovergang bij Egypte is vooralsnog dan ook de enige plek waar noodhulp Gaza in kan komen.