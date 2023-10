Nieuw-Zeeland walst in halve finale WK rugby over Argentinië heen

De tegenstander in de eindstrijd wordt zaterdag bekend als Engeland en titelverdediger Zuid-Afrika elkaar treffen in de andere halve finale.

Nieuw-Zeeland heeft zich voor de vijfde keer geplaatst voor de finale van het WK rugby. In een uitverkocht Stade de France in Parijs waren de 'All Blacks' met 44-6 veel te sterk voor Argentinië.

Een paar minuten later leek de wedstrijd van Boffelli alweer voorbij na een knalharde botsing met Mark Telea, die weer terug was bij de Nieuw-Zeelanders na een disciplinaire schorsing. Bebloed en groggy werd Boffelli overeind geholpen, waarna de Argentijnse sterspeler de wedstrijd gewoon kon hervatten.

Nieuw-Zeeland en Argentinië stonden in de geschiedenis 35 keer tegenover elkaar en de Argentijnen wonnen slechts tweemaal. De statistieken waren dus in het nadeel van de Zuid-Amerikaanse nummer zes van de wereld. Maar ook op het veld bleek het krachtsverschil groot.

Via tries van Will Jordan en Jordie Barrett en een conversie van Richie Mo'unga kwamen de All Blacks op 3-12, waarna Boffelli er met opnieuw een penaltykick 6-12 van maakte. Het bleek achter het laatste punt van de Argentijnen.

Omvergeblazen

Want daarna kwam Nieuw-Zeeland echt op stoom. Een try van Shannon Frizzell, nadat Telea enkele Argentijnse verdedigers het bos in had gestuurd, zorgde voor de 6-20 ruststand.