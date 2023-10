Feyenoord-bank dreigde, maar Timber zit dankzij Breakfast Club 'lekker in mijn vel'

"Ik zit wel lekker in mijn vel." Het zijn zo'n beetje de laatste woorden van het interview met Quinten Timber en daarmee levert hij een treffende samenvatting van zijn huidige staat. De 22-jarige Feyenoorder is zowel mentaal als fysiek top, mede dankzij de 'Breakfast Club'. Niet de film, maar daarover later meer. "Ik ben persoonlijk wel goed begonnen. Als team zijn we dat ook. De eerste twee wedstrijden waren niet heel goed, maar daarna zijn we beter gaan spelen. Daar ben ik wel blij mee", blikt Timber kort terug op Feyenoords start van dit seizoen. Timber speelt daarin een grotere rol dan vooraf door velen werd gedacht. Halverwege vorig seizoen was de middenvelder, mede door een blessure, zijn plek in het elftal nog kwijtgeraakt aan Mats Wieffer, die indruk maakte en zelfs doorstootte naar Oranje.

Foto: 03cddbe2-f358-305c-b52d-9ee0eb22fa2d - ANP

Het zomerse vertrek van Orkun Kökcü werd vervolgens opgevangen met de komst van Ramiz Zerrouki, waardoor Timber het duel om de Johan Cruijff Schaal op de bank begon. Inmiddels bestaat Feyenoords middenveld echter alweer wekenlang uit Timber, Wieffer en Calvin Stengs, mede doordat Zerrouki-Wieffer geen gelukkige combinatie bleek. Timber-Wieffer is dat wel. En veel heeft Timber daarvoor niet aan zijn rol in het veld hoeven te veranderen. "Uiteindelijk is dat trainingsuren maken en wedstrijden samen spelen. En dan elkaar beter begrijpen. Dan word je steeds beter." Breakfast Club Een vereiste om beter te worden, is ook de fysieke ontwikkeling. Daar draagt de Breakfast Club in Rotterdam-Zuid aan bij. "Dat is een groepje jongens, een best wel een grote groep inmiddels, dat voor het ontbijt al in de gym zit. En die trainen dingen waar ze beter in willen worden", legt Timber uit.

"Voor elke speler is dat anders. Ik doe best veel oefeningen voor mijn rug, mijn buikspieren en mijn voeten, waaraan ik blessures heb gehad. Je merkt wel dat je sterker wordt. En je hebt voor het ontbijt toch al die oefeningen gedaan die je normaal niet zou doen." "Het is al een tijdje geleden begonnen. Ik ben er vorig seizoen ingestapt. Eigenlijk zouden ze steeds een ander groepje jongens nemen, maar nu is het echt een vaste groep geworden. Het is op eigen initiatief, maar als je mee wilt, moet je mee. Als je er een keer niet bent, krijg je straf." Steeds een procentje beter "Als je andere jongens bezig ziet, dan wil je ook mee", vervolgt Timber. "En dan wil je de beste zijn. We trekken elkaar daarin mee. Je wordt beter en krijgt een band samen. Als je dat elke ochtend doet, word je steeds een procentje beter."

Foto: e69f1b9c-5e4b-3474-979e-bd66b45f56f6 - ANP

Dankzij de Breakfast Club heeft Timber afgelopen jaar een goede ontwikkeling doorgemaakt, vindt hij. "Daar gaat het uiteindelijk ook om. Het is de bedoeling dat als je een jaar terugkijkt, je kan concluderen dat je stappen hebt gemaakt, als mens en als voetballer." Toch ziet Timber voldoende redenen om extra vroeg op te blijven staan. "Ik heb veel meegemaakt. Blessures meegemaakt. Ik kan wel zeggen dat ik tevreden ben over mijn ontwikkeling, maar het kan altijd beter."