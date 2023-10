Ook in Duitsland en Engeland doden door storm Babet

Het aantal doden door storm Babet is opgelopen naar vier. Na twee doden in Schotland zijn nu ook twee mensen om het leven gekomen in Engeland en Duitsland.

In Engeland overleed een man toen hij vast kwam te zitten door snel stijgend water en in Duitsland kwam iemand om het leven doordat er een boom op een auto viel.

Gisteren werd al bekend dat een 57-jarige vrouw in Schotland was verdronken nadat ze door het noodweer in de rivier de Lee was terechtgekomen. Een 56-jarige man overleed nadat er een boom op zijn bestelbusje was gevallen.

Storm Babet leidde in Duitsland ook tot hoge waterstanden. In de Duitse havenstad Flensburg, ten noorden van Hamburg, steeg het water vrijdagavond tot 2,27 meter boven het normale peil.

Ondergelopen straten in Flensburg: