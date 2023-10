Fransman Zarco pakt na 119 races zijn eerste MotoGP-zege

De Fransman Johann Zarco heeft de Grote Prijs van Australië in de MotoGP-klasse gewonnen. Het is zijn eerste overwinning in de hoogste klasse van de racesport.

De 33-jarige Zarco stond in 119 races 19 keer op het podium, maar winnen deed hij nog nooit, tot vandaag op het circuit van Phillip Island. Zarco eindigde met zijn Ducati voor Fransesco Bagnaia en Fabio Di Giannantonio.

Bagnaia loopt uit

Zarco's teamgenoot, Jorge Martín, leek op weg naar de overwinning, maar verloor door een foute bandenstrategie in de slotfase veel snelheid. Hij zakte in de laatste ronde weg van de eerste naar de vijfde plaats.

Achter Zarco deed Bagnaia uitstekende zaken in de strijd om het wereldkampioenschap. De Italiaan, leider in het klassement, loopt door zijn tweede plek verder uit op zijn naaste belager Martín.

De GP in Australië is vanwege slechte weersomstandigheden niet op zondag, maar op zaterdag verreden. Als het weer het toelaat, wordt de sprintrace morgen verreden.