Schrijver Wessel te Gussinklo (82) overleden

Schrijver Wessel te Gussinklo is afgelopen woensdag op 82-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Hij was al enige tijd ziek.

Te Gussinklo was de laatste jaren erg succesvol. Zijn romans De hoogstapelaar (2019) en Op weg naar De Hartz (2020) vielen beide in de prijzen. De jury van de Boekenbon Literatuurprijs noemde het lezen van Te Gussinklo in 2021 verslavend. "Die drang tot doorlezen wint het paradoxaal genoeg van de ongekend grote plaatsvervangende schaamte die de schrijver zo voelbaar pijnlijk weet op te roepen."

Pas op 45-jarige leeftijd debuteerde Te Gussinklo met de roman De verboden tuin, waarvoor hij de Anton Wachterprijs kreeg. Hij had al eerder een boek geschreven, De expeditie toen hij 22 was, maar dat werd nooit uitgegeven. Vorig jaar verscheen het alsnog in druk.