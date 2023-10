Door verlamd Congres blijft nieuwe steun aan Israël en Oekraïne voorlopig uit

De miljardensteun voor bondgenoten Israël en Oekraïne die president Biden door het Amerikaanse parlement wil loodsen blijft voorlopig uit vanwege een verlamd Huis van Afgevaardigden. Daar is vandaag opnieuw een kandidaat voor het voorzitterschap van het Amerikaanse lagerhuis gesneuveld. Hardliner Jim Jordan verloor het vertrouwen van zijn partij nadat hij er in drie rondes niet in was geslaagd genoeg stemmen te krijgen.