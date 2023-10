Ollongren roept namens Nederlands kabinet op tot staakt-het-vuren

De D66-minister zegt dat een "gevechtspauze" nodig is om een "humanitaire catastrofe in ontwikkeling" in Gaza te stoppen. Ze benadrukt dat Israël het recht heeft zich te verdedigen. Ook heeft ze begrip voor het Israëlische voornemen om Hamas te vernietigen. "Maar we moeten ons houden aan het humanitair oorlogsrecht. Je kan mensen niet water en voedsel ontzeggen."

Ook ambtenaren van de Europese Unie stelden een soortgelijke brief op. Daarin zijn ze kritisch over de "onvoorwaardelijke steun" die Commissie-voorzitter Von der Leyen uitsprak aan Israël.

Een groep rijksambtenaren vroeg de Nederlandse politiek eerder vandaag het Israëlische geweld te veroordelen. 267 ambtenaren van alle ministeries schreven in een gezamenlijke verklaring dat ze willen dat de Nederlandse regering Israël "een halt toeroept". Ze veroordelen de "gruwelijke" aanvallen van Hamas op Israëlische burgers, maar noemen tegelijkertijd de reactie van Israël in Gaza "disproportioneel" en "buitensporig".

Eerder terug van staatsbezoek

Minister Ollongren kwam vandaag eerder één dag eerder dan gepland terug uit Zuid-Afrika, waar ze op staatsbezoek was samen met het koningspaar en minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken. De demissionaire ministers wilden sneller terug zijn in Nederland vanwege de situatie in Israël en Gaza.

Nederland stuurde onlangs ongeveer tweehonderd militairen naar Cyprus. Een kleinere groep mariniers is naar Libanon gegaan. Volgens Ollongren bereiden ze zich daar voor op mogelijke scenario's zoals evacuaties van ambassades. "Zodat áls het gebeurt, we er echt klaar voor zijn."

De demissionair minister van Defensie vertelt in de studio van Nieuwsuur dat ze "heel grote" zorgen heeft over verdere escalatie van de situatie in het Midden-Oosten. "Omdat het een regio is met heel veel destabiliserende factoren, zoals Iran en Hezbollah in Libanon."