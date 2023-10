Hockeysters Amsterdam en Den Bosch winnen weer, SCHC in topper langs Pinoké

De topdrie in de Hoofdklasse voor vrouwen heeft vrijdagavond opnieuw gewonnen. Koplopers Amsterdam en Den Bosch deden dat met overmacht tegen respectievelijk Hurley (1-4) en Kampong (0-6). SCHC had meer moeite met Pinoké in een de topper tussen de nummer drie en vier (2-1).

Amsterdam blijft bovenaan staan met zestien punten uit zes wedstrijden. Den Bosch heeft evenveel punten en staat op doelsaldo op de tweede plek. SCHC behoudt de derde plaats na de overwinning op Pinoké, dat naar de vijfde plek zakt.

Amsterdam overtuigend

De wedstrijd in het Amsterdamse Bos tussen Hurley en buurman Amsterdam begon met veel energie. Maar al snel pakte Amsterdam de voorsprong. Fiona Morgenstern maakte een strakke voorzet van Freeke Moes netjes af in de zesde minuut.

Hierna begon het beter te lopen bij Amsterdam. Keepster Maartje Kaptein hield Hurley met een aantal knappe reddingen in de wedstrijd, waardoor Amsterdam met een minimale voorsprong het tweede kwart in ging.

Na 26 minuten kreeg Amsterdam een strafbal. Michelle Fillet maakt het koeltjes af met een doffe push voor de 0-2.

Daarna bleek Amsterdam leek een maatje te groot. Felice Albers stoomde op langs de achterlijn en bediende aanvaller Fay van der Elst op maat. Zij tikte simpel binnen en zette Amsterdam op een 0-3 voorsprong. In het laatste kwart werd het zelfs 0-4 via Noor de Baat.

Hurley maakte in de allerlaatste seconden een eretreffer via Michelle van der Drift die uit een strafcorner voor de 1-4 eindstand zorgde.

Mijlpaal Matla

In Utrecht nam Den Bosch, in het tweede kwart een 0-1 voorsprong op Kampong. Het was Frédérique Matla die een strafcorner benutte namens de nummer twee van de ranglijst. Dat was een bijzondere treffer, want het was haar tweehonderdste officiële doelpunt voor de Bossche formatie.

Frédérique Matla is de vierde speelster van Den Bosch die de mijlpaal van tweehonderd officiële doelpunten voor de club heeft bereikt. Eerder slaagden Maartje Paumen (474 goals), Mijntje Donners (348) en Ageeth Boomgaardt (202) hierin.